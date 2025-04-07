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В Одесской области суд оштрафовал военного, который лопатой пытался «отбить» в полиции своего брата

13:30, 7 апреля 2025
Военнослужащий попытался помешать полицейским задержать своего брата.
В Одесской области суд оштрафовал военного, который лопатой пытался «отбить» в полиции своего брата
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В Одесской области суд оштрафовал военнослужащего за попытку помешать полицейским задержать его брата. Приговор по делу № 495/1913/25 вынес Белгород-Днестровский городско-районный суд Одесской области.

В материалах дела указано, что военнослужащий, увидев, как его брат садится в автомобиль, на котором передвигались трое полицейских из группы мобильного блокпоста, начал ругаться и блокировать проезд, размахивая совковой лопатой.

Во время конфликта обвиняемый стучал лопатой по асфальту и выкрикивал оскорбления в адрес сотрудников полиции. Также он открыл дверь служебной машины и пытался вытащить оттуда своего брата.

Кроме того, он пытался спустить колесо полицейского автомобиля и воткнул лопату между колесом и крылом, повредив транспортное средство.

Суд учел, что на момент совершения указанного преступления мужчина находился в отпуске на лечение после полученного ранения, связанного с защитой Родины (состояние после минно-взрывной травмы, огнестрельного осколочного сквозного ранения левой стопы, множественных переломов плюсневых костей 1–4 пальцев и оснований проксимальных фаланг 4,5 пальцев стопы, а также слабо гранулирующих ран; согласно приказу Минздрава Украины № 370 от 04.07.2007, травма считается тяжелой).

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство), и назначил наказание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан — 17 000 гривен.

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