Президент подписал закон о внесении изменений в Гражданский кодекс относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя

Закон об усилении защиты прав добросовестного приобретателя подписан Президентом – какие изменения будут внесены в Гражданский кодекс, ГПК, ХПК и закон о регистрации вещных прав на недвижимость.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон №4292-ІХ о внесении изменений в Гражданский кодекс относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя (законопроект №12089).

Напомним, при внесении этого законопроекта в октябре 2024 года его авторы, в частности народный депутат Игорь Фрис, указывали, что действующая редакция Гражданского кодекса в части нормативного регулирования виндикационных и негаторных исков, а также сроков исковой давности привела к формированию за последние годы неоднозначной судебной практики на уровне Верховного Суда. Эта практика фактически подменяет виндикационный иск негаторным, что не согласуется с судебной практикой Верховного Суда относительно правовой природы государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и противоречит практике ЕСПЧ.

По их словам, принятие закона необходимо для разграничения способов защиты права собственности на недвижимое имущество, чтобы достичь баланса интересов государства, территориальной громады и частного собственника, защитить права и интересы, включая имущественные, добросовестного приобретателя, а также исключить случаи дополнительного обращения добросовестного приобретателя к государству за возмещением ущерба, нанесенного ему в результате истребования имущества (если государство не обеспечило неприкосновенность права собственности).

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения внесены новым законом.

Изменения в закон о государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество

В статье 37 Закона «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» будет установлено, что решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации прав могут быть обжалованы в Министерство юстиции Украины или его территориальные органы лицом, чьи права нарушены, в течение 2 месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав.

Решения, действия или бездействие территориальных органов Министерства юстиции могут быть обжалованы в Министерство юстиции в течение одного месяца со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав.

Течение срока исковой давности

Так, статья 261 Гражданского кодекса о начале течения срока исковой давности будет дополнена новой частью 8, согласно которой течение срока исковой давности по требованиям об истребовании или признании права на недвижимое имущество, переданное из государственной или коммунальной собственности в частную, право собственности на которое зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, начинается со дня государственной регистрации права собственности первого приобретателя или с даты передачи первому приобретателю недвижимого имущества, в отношении которого на момент такой передачи законом не была установлена необходимость государственной регистрации сделки или права собственности.

Право собственника на истребование имущества у добросовестного приобретателя

Статья 388, касающаяся права собственника на истребование имущества у добросовестного приобретателя, будет изложена в следующей редакции.

Если имущество по возмездному договору приобретено у лица, не имевшего права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), собственник вправе истребовать это имущество у приобретателя только в случае, если имущество:

было утеряно собственником или лицом, которому он передал имущество во владение;

было похищено у собственника или лица, которому он передал имущество во владение;

выбыло из владения собственника или лица, которому он передал имущество во владение, не по их воле иным путем.

В части 2 статьи 388 ГК будет определено, что имущество не может быть истребовано у добросовестного приобретателя, если:

оно было продано или передано в собственность в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

оно было продано такому приобретателю на электронном аукционе в порядке, установленном для приватизации государственного и коммунального имущества.

Государство или территориальная громада, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 388, также не могут истребовать имущество у добросовестного приобретателя в свою пользу, если:

с момента регистрации в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество права собственности первого приобретателя на недвижимое имущество, переданное такому приобретателю из государственной или коммунальной собственности в частную, независимо от вида такого имущества, прошло более 10 лет;

с даты передачи первому приобретателю из государственной или коммунальной собственности в частную собственность недвижимого имущества, в отношении которого на момент такой передачи законодательством не была установлена необходимость государственной регистрации сделки или права собственности, прошло более 10 лет.

Смена первого и последующих приобретателей не влияет на порядок исчисления и течение предельного срока для истребования имущества, предусмотренного этой частью.

Действие положений этой части не распространяется на случаи, если имущество на момент выбытия из владения государства или территориальной громады относилось:

к объектам критической инфраструктуры;

к объектам государственной собственности, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

к объектам и землям обороны;

к объектам или территориям природно-заповедного фонда при наличии подтверждающих документов о статусе таких объектов (территорий) на момент выбытия из владения;

к гидротехническим сооружениям при наличии подтверждающих документов о статусе таких объектов на момент выбытия из владения;

к памятникам культурного наследия, которые не подлежали приватизации.

Если имущество было приобретено безвозмездно у лица, не имевшего права его отчуждать, собственник вправе истребовать его у добросовестного приобретателя во всех случаях.

Компенсация стоимости имущества добросовестному приобретателю

Статья 390 Гражданского кодекса будет дополнена частью 5, согласно которой суд одновременно с удовлетворением иска органа государственной власти, органа местного самоуправления или прокурора об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной громады решает вопрос о компенсации органом государственной власти или органом местного самоуправления стоимости такого имущества добросовестному приобретателю.

Суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной громады при условии предварительного внесения органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда. Перечисление денежных средств в качестве компенсации стоимости недвижимого имущества с депозитного счета суда осуществляется без предъявления добросовестным приобретателем отдельного иска к государству или территориальной громаде.

Государство или территориальная громада, компенсировавшие на основании решения суда добросовестному приобретателю стоимость имущества, приобретают право требования о взыскании выплаченных денежных средств в качестве компенсации стоимости имущества с лица, по вине которого такое имущество незаконно выбыло из владения собственника. Порядок компенсации, предусмотренный этой частью, не применяется к объектам приватизации, определенным Законом «О приватизации государственного жилищного фонда».

Для целей этой статьи под стоимостью имущества понимается стоимость имущества, оценка (экспертно-денежная оценка земельного участка) которого проведена в порядке, определенном законом, действующая на дату подачи искового заявления.

Защита права собственности собственника имущества

Статья 391 ГК будет называться «Защита права собственности собственника имущества» (вместо текущего «Защита права собственности от нарушений, не связанных с лишением владения»).

Ее дополнят частью 2 следующего содержания. Если органом государственной власти или органом местного самоуправления, независимо от наличия у такого органа соответствующих полномочий, совершались любые действия, направленные на отчуждение имущества, в результате которых приобретателем такого имущества стал субъект права частной собственности, споры относительно владения, распоряжения и/или пользования таким имуществом соответствующим органом государственной власти или органом местного самоуправления разрешаются на основании статей 387 и 388 ГК.

Обратная сила во времени в части условий и порядка компенсации

Предлагается, чтобы новый закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Положения этого закона будут иметь обратную силу во времени в части условий и порядка компенсации органом государственной власти или органом местного самоуправления добросовестному приобретателю стоимости недвижимого имущества, оценка (экспертно-денежная оценка земельного участка) которого проведена в порядке, определенном законом, действующая на дату подачи искового заявления, в делах, по которым судом первой инстанции не вынесено решение об истребовании имущества у добросовестного приобретателя на день вступления в силу этого закона, а также в части порядка исчисления и течения предельного срока для истребования или признания права в отношении:

недвижимого имущества, право собственности на которое зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество до дня вступления в силу этого закона;

недвижимого имущества, в отношении которого на момент его передачи первому приобретателю законом не была установлена необходимость государственной регистрации сделки или права собственности, и дата его передачи первому приобретателю предшествует дню вступления в силу этого закона.

Изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс

В Хозяйственном процессуальном кодексе статью 164 предлагается дополнить частью 6, согласно которой в случае подачи органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором искового заявления об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной громады к иску прилагаются документы, подтверждающие внесение на депозитный счет суда денежных средств в размере стоимости спорного имущества, оценка (экспертно-денежная оценка земельного участка) которого проведена в порядке, определенном законом, действующая на дату подачи искового заявления.

Часть 2 статьи 174 ХПК будет дополнена абзацем 3, согласно которому если определение об оставлении искового заявления без движения выносится по причине невнесения в предусмотренных законом случаях на депозитный счет суда денежных средств в размере стоимости спорного имущества, оценка (экспертно-денежная оценка земельного участка) которого проведена в порядке, определенном законом, действующая на дату подачи искового заявления, суд в таком определении указывает на обязанность истца внести соответствующую денежную сумму.

Статью 238 ХПК предлагается дополнить частью 13, согласно которой в случае отказа в удовлетворении иска органа государственной власти, органа местного самоуправления или прокурора об истребовании имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной громады, закрытия производства по делу, оставления иска без рассмотрения суд решает вопрос о возвращении истцу внесенных им на депозитный счет суда денежных средств в качестве компенсации стоимости имущества, оценка (экспертно-денежная оценка земельного участка) которого проведена в порядке, определенном законом, действующая на дату подачи искового заявления, а в случае удовлетворения иска – о перечислении денежных средств в пользу добросовестного приобретателя.

Изменения в Гражданский процессуальный кодекс

В Гражданском процессуальном кодексе часть 4 статьи 177 предлагается дополнить абзацем 2, согласно которому в случае подачи органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором искового заявления об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной громады к иску прилагаются документы, подтверждающие внесение на депозитный счет суда денежных средств в размере стоимости спорного имущества, оценка (экспертно-денежная оценка земельного участка) которого проведена в порядке, определенном законом, действующая на дату подачи искового заявления.

В статье 185 ГПК часть 2 дополняется абзацем 3, согласно которому если определение об оставлении искового заявления без движения выносится по причине невнесения в предусмотренных законом случаях на депозитный счет суда денежных средств в размере стоимости спорного имущества, оценка (экспертно-денежная оценка земельного участка) которого проведена в порядке, определенном законом, действующая на дату подачи искового заявления, суд в таком определении указывает на обязанность истца внести соответствующую денежную сумму.

В части 3 статьи 185 ГПК будет предусмотрено, что если истец в соответствии с определением суда в установленный срок выполнит требования, определенные статьями 175 и 177 этого Кодекса, оплатит сумму судебного сбора, внесет в предусмотренных законом случаях на депозитный счет суда денежную сумму в размере стоимости спорного имущества, оценка (экспертно-денежная оценка земельного участка) которого проведена в порядке, определенном законом, действующая на дату подачи искового заявления, исковое заявление считается поданным в день его первоначального представления в суд.

Статью 265 ГПК предлагается дополнить частью 14, согласно которой в случае отказа в удовлетворении иска органа государственной власти, органа местного самоуправления или прокурора об истребовании имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной громады, закрытия производства по делу, оставления иска без рассмотрения суд решает вопрос о возвращении истцу внесенных им на депозитный счет суда денежных средств в качестве компенсации стоимости имущества, оценка (экспертно-денежная оценка земельного участка) которого проведена в порядке, определенном законом, действующая на дату подачи искового заявления, а в случае удовлетворения иска – о перечислении денежных средств в пользу добросовестного приобретателя.

Автор: Наталя Мамченко

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