Украинские беженцы могут потерять свой правовой статус, так как в ЕС нет плана действий по ним после прекращения огня

Прекращение огня может изменить сценарий за одну ночь, и принимающие страны будут вынуждены решать, что делать дальше.

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Миллионы украинских беженцев в ЕС могут оказаться под угрозой потери своего правового статуса, так как нет четкого плана, который позволил бы им остаться после прекращения огня с Россией. Об этом пишет Euractiv.

С момента вторжения России в феврале 2022 года Директива ЕС о временной защите (TPD) стала правовой спасательной сетью для почти 4,3 миллиона украинцев.

Она позволяет странам ЕС предоставлять украинцам право на проживание, работу и доступ к услугам. Большинство из них выбрали для временного проживания Польшу, Германию, Чехию и Словакию.

Однако, поскольку продолжаются переговоры о прекращении огня, эта защитная сеть может быть отменена.

Прекращение огня может изменить ситуацию за одну ночь, и принимающие страны будут вынуждены решать:

сворачивать ли защиту,

настаивать ли на интеграции,

или побуждать беженцев возвращаться домой.

В блоке, который часто парализован миграционными дебатами, любые действия на уровне ЕС по повторному расширению временной защиты, вероятно, будут политически обременительными.

В прошлом году правительства стран ЕС договорились продлить действие временной защиты до марта 2026 года, выйдя далеко за начальные рамки, которые предусматривали двухлетний период защиты с возможным продлением на один год. Любое продление происходит из года в год.

Уровни защиты также различаются в разных странах, так как каждая страна ЕС несколько по-разному интерпретирует директиву в своем национальном законодательстве.

Комиссия сообщила, что начала рассматривать следующие шаги, в том числе, по возможному продлению временной защиты, помощи людям в получении национального статуса для работы, учебы или воссоединения семей, а также поддержки тех, кто решил вернуться в Украину.

Как стало известно Euractiv, Совет ЕС должен рассмотреть этот вопрос на следующем заседании министров внутренних дел в июне.

В то же время, некоторые страны не ждут Брюсселя и принимают меры для поиска «более долгосрочного регулярного статуса».

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