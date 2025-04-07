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Воевать гораздо легче, чем работать в ТЦК, — заявил начальник Пологовского ТЦК Юрчук

11:18, 7 апреля 2025
По его словам, работа в центре комплектования намного тяжелее, чем непосредственное участие в боевых действиях.
Воевать гораздо легче, чем работать в ТЦК, — заявил начальник Пологовского ТЦК Юрчук
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Начальник Пологовского территориального центра комплектования Виктор Юрчук заявил, что работать в ТЦК труднее, чем воевать на фронте.

По его словам, военнослужащие, работающие в центрах комплектования, ежедневно сталкиваются с огромной нагрузкой и должны обеспечивать постоянное пополнение Вооружённых сил Украины.

«У тебя есть подразделение, есть люди — организуй работу. План дали — выполняй. Поверьте мне, воевать намного легче, чем работать в ТЦК. Это очень тяжёлая работа, потому что мы обязаны комплектовать Вооружённые силы: кто-то уходит на ротацию, кто-то ранен — мы должны пополнять», — сказал Юрчук в интервью телеканалу TV5.

Он также отметил, что российские спецслужбы активно ведут подрывную деятельность против ТЦК, в том числе привлекая к этому украинских подростков.

«Россияне делают всё для этого: нанимают наших подростков через свои спецслужбы, чтобы те носили бомбы, устраивали провокации против ТЦК», — заявил он.

Юрчук подчеркнул, что подавляющее большинство сотрудников территориальных центров комплектования действует честно и в рамках закона.

«90% ТЦК работают по совести и по закону», — добавил он.

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ВСУ военные армия военнослужащие ТЦК

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