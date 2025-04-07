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Воювати набагато легше, ніж працювати в ТЦК, — заявив начальник Пологівського ТЦК Юрчук

11:18, 7 квітня 2025
За його словами, робота в центрі комплектування є набагато важчою, ніж безпосередня участь у бойових діях.
Воювати набагато легше, ніж працювати в ТЦК, — заявив начальник Пологівського ТЦК Юрчук
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Начальник Пологівського територіального центру комплектування Віктор Юрчук заявив, що працювати в ТЦК важче, ніж воювати на фронті.

За його словами, військові, які працюють у центрах комплектування, щодня стикаються з великим навантаженням і мають забезпечувати постійне поповнення Збройних сил України.

«У тебе є підрозділ, є люди — організуй роботу. План дали — виконуй. Повірте мені, воювати набагато легше, ніж працювати в ТЦК. Це дуже тяжка робота, бо ми мусимо комплектувати Збройні сили: хтось іде на ротацію, хтось поранений — мусимо поповнювати», — сказав Юрчук в інтерв’ю телеканалу TV5.

Він також зазначив, що російські спецслужби активно ведуть підривну діяльність проти ТЦК, зокрема залучаючи до цього українських підлітків.

«Росіяни все для того роблять: наймають наших підлітків через свої спецслужби, щоб ті носили бомби, влаштовували провокації проти ТЦК», — сказав він.

Юрчук заявив, що переважна більшість працівників територіальних центрів комплектування діє чесно і в межах закону.

«90% ТЦК працюють по совісті і по закону», — додав він.

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ЗСУ військові армія військовослужбовці ТЦК

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