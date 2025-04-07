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Українські біженці можуть втратити свій правовий статус, адже у ЄС немає плану дій щодо них після припинення вогню

11:26, 7 квітня 2025
Припинення вогню може змінити сценарій за одну ніч, і приймаючі країни будуть змушені вирішувати, що робити далі.
Українські біженці можуть втратити свій правовий статус, адже у ЄС немає плану дій щодо них після припинення вогню
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Мільйони українських біженців в ЄС можуть опинитися під загрозою втрати свого правового статусу, оскільки немає чіткого плану, який би дозволив їм залишитися після припинення вогню з Росією. Про це пише Euractiv.

З моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року Директива ЄС про тимчасовий захист (TPD) стала правовим порятунком для майже 4,3 мільйонів українців.

Вона дозволяє країнам ЄС надавати українцям право на проживання, роботу та отримувати доступ до послуг. Більшість з яких вибрали для себе тимчасовим місцем проживання Польщу, Німеччину, Чехію та Словаччину.

Але оскільки тривають переговори про припинення вогню, ця мережа безпеки може бути знята.

Припинення вогню може змінити сценарій за одну ніч, і приймаючі країни будуть змушені вирішувати:

  • чи згортати захист,
  • чи наполягати на інтеграції,
  • чи підштовхувати біженців до повернення додому.

У блоці, який часто паралізований міграційними дебатами, будь-які дії на рівні ЄС щодо повторного розширення тимчасового захисту, ймовірно, будуть політично обтяжливими.

Минулого року уряди країн ЄС домовилися продовжити дію тимчасового захисту до березня 2026 року, вийшовши далеко за початкові рамки, які передбачали дворічний період захисту з можливим продовженням на один рік. Будь-яке продовження здійснюється з року в рік.

Рівні захисту також відрізняються в різних країнах, адже кожна країна ЄС дещо по-різному інтерпретує директиву у своєму національному законодавстві.

Комісія повідомила, що почала розглядати наступні кроки, зокрема, щодо можливого продовження тимчасового захисту, допомоги людям отримати національний статус для роботи, навчання або возз'єднання сім'ї, а також підтримки тих, хто вирішив повернутися в Україну

Як стало відомо Euractiv, Рада ЄС має розглянути це питання на наступному засіданні міністрів внутрішніх справ у червні.

Водночас деякі країни не чекають на Брюссель і вживають заходів, щоб знайти «більш довгостроковий регулярний статус».

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