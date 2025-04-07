Более 320 тысяч переплаты на ремонте школьного укрытия – будут судить чиновника из Шевченковской РГА

В Киеве будут судить чиновника управления образования за переплату более 320 тысяч гривен на ремонте школьного укрытия.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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В суд направлено обвинительное заключение в отношении исполняющего обязанности начальника управления образования Шевченковской районной государственной администрации. Чиновника подозревают в служебной халатности при ремонте укрытия в одной из школ района (ч. 1 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в 2023 году между управлением образования и подрядной организацией был заключен договор на проведение ремонтных работ в укрытии. После завершения работ стороны согласовали цены на материалы и подписали акт приемки выполненных работ. Согласно заключению экспертизы, стоимость ремонта оказалась завышенной более чем на 320 тысяч гривен.

В частности, переплаты касались отделки стен, потолка и укладки линолеума с нарушением строительных норм.

Обвинительный акт передан в суд. Если вина будет доказана, чиновнику грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на аналогичный срок.

Ранее по схожим обстоятельствам в суд уже направляли дело против инженера по техническому надзору и директора подрядной организации, из-за действий которых стоимость ремонта другого школьного укрытия была завышена на 1,5 млн гривен.

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