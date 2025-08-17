Практика судов
Минюст запустил перевод правовых консультаций на языки национальных меньшинств

08:48, 17 августа 2025
Первые консультации доступны на венгерском и армянском языках, а вскоре обещают переводы на крымскотатарский и ромский.
Министерство юстиции Украины совместно с системой предоставления бесплатной правовой помощи запустили проект «Безбарьерный доступ к правовой информации для национальных меньшинств». В рамках инициативы первые консультации уже переведены на венгерский и армянский языки и размещены на справочно-информационной платформе WikiLegalAid.

Среди доступных материалов:

  • Порядок прохождения военно-врачебной комиссии во время мобилизации (на армянском, венгерском);
  • Предоставление отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации (на армянском, венгерском).

В Минюсте указали, что в ближайшее время появятся переводы на крымскотатарский и ромский языки.

