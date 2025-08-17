Минюст запустил перевод правовых консультаций на языки национальных меньшинств

Министерство юстиции Украины совместно с системой предоставления бесплатной правовой помощи запустили проект «Безбарьерный доступ к правовой информации для национальных меньшинств». В рамках инициативы первые консультации уже переведены на венгерский и армянский языки и размещены на справочно-информационной платформе WikiLegalAid.
Среди доступных материалов:
В Минюсте указали, что в ближайшее время появятся переводы на крымскотатарский и ромский языки.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.