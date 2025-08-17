Мін’юст запустив переклад правових консультацій мовами національних меншин

Перші консультації доступні угорською та вірменською мовами, а незабаром обіцяють переклади кримськотатарською та ромською.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України спільно з системою надання безоплатної правничої допомоги запустили проєкт «Безбар’єрний доступ до правової інформації для національних меншин». У межах ініціативи перші консультації вже перекладено угорською та вірменською мовами і розміщено на довідково-інформаційній платформі WikiLegalAid.

Серед доступних матеріалів:

Порядок проходження військово-лікарської комісії під час мобілізації (вірменською, угорською);

Надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (вірменською, угорською).

У Мін’юсті вказали, що найближчим часом з’являться переклади кримськотатарською та ромською мовами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.