Мін’юст запустив переклад правових консультацій мовами національних меншин

08:48, 17 серпня 2025
Перші консультації доступні угорською та вірменською мовами, а незабаром обіцяють переклади кримськотатарською та ромською.
Міністерство юстиції України спільно з системою надання безоплатної правничої допомоги запустили проєкт «Безбар’єрний доступ до правової інформації для національних меншин». У межах ініціативи перші консультації вже перекладено угорською та вірменською мовами і розміщено на довідково-інформаційній платформі WikiLegalAid.

Серед доступних матеріалів:

  • Порядок проходження військово-лікарської комісії під час мобілізації (вірменською, угорською);
  • Надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (вірменською, угорською).

У Мін’юсті вказали, що найближчим часом з’являться переклади кримськотатарською та ромською мовами.

