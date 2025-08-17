Практика судов
Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Трампом 18 августа в Вашингтоне

08:12, 17 августа 2025
Владимир Зеленский готовится к встрече с Дональдом Трампом в США.
Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Трампом 18 августа в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встрече с американским лидером Дональдом Трампом, которая запланирована на 18 августа в Вашингтоне.

В своем вечернем обращении он отметил, что ключевой темой переговоров станет достижение справедливого и надежного мира. Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает игнорировать требования международного сообщества о прекращении огня и не демонстрирует готовности завершить агрессию.

«Прекращение убийств – это ключевой элемент прекращения войны», – отметил глава государства, добавив, что для достижения мира может понадобиться много усилий.

Зеленский также рассказал, что сейчас продолжается активная координация с партнерами, в том числе странами Северной Европы и Балтии, которые оказали Украине весомую поддержку. Он подчеркнул важность проведения переговоров именно на уровне лидеров, чтобы согласовать детали и определить необходимые шаги.

Дональд Трамп Владимир Зеленский

