Зеленський розповів, про що говоритиме з Трампом 18 серпня у Вашингтоні

08:12, 17 серпня 2025
Володимир Зеленський готується до зустрічі з Дональдом Трампом у США.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом, яка запланована на 18 серпня у Вашингтоні.

У своєму вечірньому зверненні він наголосив, що ключовою темою переговорів стане досягнення справедливого та надійного миру. Зеленський підкреслив, що Росія продовжує ігнорувати вимоги міжнародної спільноти щодо припинення вогню та не демонструє готовності завершити агресію.

«Припинення вбивств – це ключовий елемент припинення війни», – наголосив глава держави, додавши, що для досягнення миру може знадобитися багато зусиль.

Зеленський також розповів, що нині триває активна координація з партнерами, у тому числі країнами Північної Європи та Балтії, які надали Україні вагому підтримку. Він підкреслив важливість проведення переговорів саме на рівні лідерів, щоб узгодити деталі та визначити необхідні кроки.

