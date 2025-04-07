WhatsApp тестує нові функції для голосових та відеодзвінків

Нова бета-версія WhatsApp додає кнопки для вимкнення звуку та відео під час дзвінків.

Фото: Whatsapp

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WhatsApp проводить тестування нових можливостей для покращення інтерфейсу під час голосових та відеодзвінків, повідомляє WABetaInfo. У бета-версії WhatsApp 2.25.10.16 для Android з’явились функції, які можуть бути доступні всім користувачам у найближчому майбутньому.

Однією з новинок є кнопка «Вимкнути звук», яка дозволяє відповісти на дзвінок, не вмикаючи мікрофон. Кнопка з'являється під час вхідного дзвінка на панелі сповіщень між кнопками «Відхилити» та «Відповісти». Це дозволить користувачам слухати співрозмовника, не вимовляючи слово.

Інша нова функція — можливість приймати відеодзвінки з вимкненою камерою. Це дає змогу зберігати більше конфіденційності, особливо коли йдеться про дзвінки з незнайомими номерами.

Також з’являться реакції у вигляді емодзі під час відеодзвінків. Користувачі зможуть виражати емоції, що зробить спілкування більш інтерактивним.

Ці функції наразі доступні для обмеженої кількості користувачів у бета-версії і очікуються для всіх користувачів найближчими місяцями.

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