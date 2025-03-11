У Польщі кожній сім’ї видадуть довідник від уряду про виживання у кризовий період

У Польщі працюють над кризовим довідником, у якому буде інформація про те, як діяти в ситуаціях різних загроз.

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Міністерство внутрішніх справ Польщі спільно з Міноборони і урядовим центром безпеки підготують довідник з рекомендаціями щодо виживання населення у кризовий період. Ним мають забезпечити кожні сім’ю в країні до кінця року. Про це пише RMF24.

Довідник буде підготовлений не лише польською мовою, але й мовою нацменшин, які проживають в країні, зокрема і українською.

«Довідник буде готовий у квітні, а в рамках Програми захисту населення та цивільної оборони у другому півріччі його друкована версія буде доставлена в кожне домогосподарство Польщі»,- повідомило МВС Польщі.

У довіднику, зокрема, буде інформація про те, як вижити впродовж 72 годин у кризовій ситуації, які запаси їжі потрібно підготувати, як вижити в умовах кількаденної відсутності електроенергії. У ньому буде також інформація, зокрема, про те, як запобігти пожежі вдома, як надати собі і найближчим першу медичну допомогу, а також як подбати у надзвичайній ситуації про домашніх тварин.

З метою підготовки брошури польські фахівці проаналізували схожі довідники, видані у інших країнах.

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