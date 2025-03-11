В Польше каждой семье выдадут справочник от правительства о выживании в кризисный период

В Польше работают над кризисным справочником, в котором будет информация о том, как действовать в ситуациях разных угроз.

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Министерство внутренних дел Польши совместно с Министерством обороны и правительственным центром безопасности подготовят справочник с рекомендациями по выживанию населения в кризисный период. Им должны обеспечить каждую семью в стране до конца года. Об этом пишет RMF24.

Справочник будет подготовлен не только на польском языке, но и на языках нацменьшинств, проживающих в стране, в том числе на украинском.

«Справочник будет готов в апреле, а в рамках Программы защиты населения и гражданской обороны во втором полугодии его печатная версия будет доставлена в каждое домохозяйство Польши», – сообщили в МВД Польши.

В справочнике, в частности, будет информация о том, как выжить в течение 72 часов в кризисной ситуации, какие запасы еды необходимо подготовить, как выжить в условиях многодневного отсутствия электроэнергии. Также в нем будет информация о предотвращении пожара в доме, оказании первой медицинской помощи себе и близким, а также о том, как позаботиться о домашних животных в чрезвычайной ситуации.

С целью подготовки брошюры польские специалисты проанализировали аналогичные руководства, изданные в других странах.

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