В Дії временно недоступно бронирование – когда возобновится работа сервиса

В Дії не будут осуществлять бронирование из-за техработ.

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Сервис бронирования через портал Дія будет недоступен с 9:00 до 18:00 11 марта из-за проведения технических работ.

Как уточняется, команда Дії совершенствует взаимодействие с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для должностных лиц государственных органов, которые приняли решение о критичности предприятий.

«Фиксим, чтобы все летало», – сказано в сообщении.

Как ранее указывалось, вопрос бронирования работников агропредприятий ставит под угрозу посевную кампанию. На этом подчеркнули в Комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, отметив, что из-за дефицита трудовых ресурсов накануне весенней посевной кампании под угрозой стоит выполнение задач по обеспечению Украины продовольствием и его экспорта на мировые рынки.

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