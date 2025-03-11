В Минобороны РФ жалуются, что Россию атаковали сотни дронов – аэропорты в Москве остановились

Заявляют, что якобы 337 дронов сбили.

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Министерство обороны России заявило, что в ночь на 11 марта страну якобы атаковали сотни дронов, и что 337 из них якобы удалось сбить.

Заявляется, что БПЛА якобы были сбиты над Московской областью, Курской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областями РФ.

Кроме того, в стране-агрессоре заявили, что ночью 11 марта их столицу – Москву – атаковали десятки беспилотников. В городе не работают аэропорты, а также есть повреждения.

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