У Міноборони РФ скаржаться, що Росію атакували сотні дронів – аеропорти у Москві зупинилися

Заявляють, що нібито 337 дронів збили.

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Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 11 березня країну нібито атакували сотні дронів, і що 337 із них нібито вдалося збити.

Зазначається, що БпЛА нібито збили над Московською областю, над Курською, над Брянською, над Бєлгородською, над Рязанською, над Калузькою, над Липецькою та Орловською, над Воронезькою та над Нижньогородською областю РФ.

Крім того, в країні-агресорці заявили, що вночі 11 березня їхню столицю – Москву – атакували десятки безпілотників. У місті не працюють аеропорти та є пошкодження.

также есть повреждения.

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