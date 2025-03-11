Практика судів
  1. У світі

У Міноборони РФ скаржаться, що Росію атакували сотні дронів – аеропорти у Москві зупинилися

08:48, 11 березня 2025
Заявляють, що нібито 337 дронів збили.
У Міноборони РФ скаржаться, що Росію атакували сотні дронів – аеропорти у Москві зупинилися
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 11 березня країну нібито атакували сотні дронів, і що 337 із них нібито вдалося збити.

Зазначається, що БпЛА нібито збили над Московською областю, над Курською, над Брянською, над Бєлгородською, над Рязанською, над Калузькою, над Липецькою та Орловською, над Воронезькою та над Нижньогородською областю РФ. 

Крім того, в країні-агресорці заявили, що вночі 11 березня їхню столицю – Москву – атакували десятки безпілотників. У місті не працюють аеропорти та є пошкодження.

также есть повреждения.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують встановити пам’ятник Джорджу Вашингтону на місце, де раніше був пам’ятник Леніну, і викарбувати на стелі слова Шевченка «коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом»

Найбільш доцільним місцем для встановлення монумента Джорджу Вашингтону депутати вважають постамент, де раніше знаходився пам’ятник Володимиру Леніну, а одним з елементів композиції може бути стела, на якій будуть викарбувані слова Тараса Шевченка з поеми «Юродивий»: «Коли ми діждемося Вашингтона, З новим і праведним законом? А діждемось-таки колись».

Корпоративною культурою, професійним та особистісним розвитком членів ВККС займуться іноземні партнери та громадські активісти

Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче покращити мікроклімат в стінах ВККС.

Середня зарплата керівництва Держфінмоніторингу склала 423 тисячі грн, у НАЗК, Податковій та Держтуризму – більше 200 тисяч грн – дані Мінфіну

Дані Мінфіну свідчать, що у лідерах за рівнем зарплат знаходяться НАЗК, АМКУ та Апарат Верховної Ради.

Зарплати чиновників планують відв’язати від прожиткового мінімуму новим законом

Зарплати держслужбовців і посадовців нині «прив’язані» до прожиткового мінімуму, і це потрібно змінювати, адже зростання соцвиплат не повинно автоматично тягнути за собою підвищення зарплат тим, хто почувається досить комфортно – народний депутат Віталій Безгін.

Результати кваліфікаційного іспиту на посади суддів апеляційних адміністративних судів – відомі 67 кандидатів, які йдуть далі

Наступний етап – співбесіди, відбудуться навесні-влітку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики