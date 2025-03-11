У Дніпрі розкрили деталі наїзду водія Tesla на працівника ТЦК

У Дніпрі водій вчинив наїзд на військовослужбовця ТЦК.

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У Дніпрі 10 березня водій наїхав на військовослужбовця ТЦК та СП і провіз його на капоті. Військовослужбовець зазнав травм, а на водія відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили в Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

Вказується, що під час оповіщення військовозобов’язаних одна з груп районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно з працівниками Національної поліції виявила двох порушників військового обліку, які перебувають у розшуку. Згодом до місця події під’їхав автомобіль Tesla, а водій, який представився керівником виявлених осіб.

Як пишуть в ТЦК, чоловік не мав при собі жодного військово-облікового документа та почав поводитися агресивно.

«Він наказав військовозобов’язаним сісти до авто, однак їх зупинили працівники поліції. Реагуючи на це, водій штовхнув одного з працівників ТЦК та СП, після чого раптово сів за кермо, різко почав рух і збив іншого військовослужбовця. Постраждалий опинився на капоті автомобіля та зазнав тілесних ушкоджень», - повідомляють у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

Ступінь тяжкості його травм буде будуть встановлювати фахівці під час медичного дослідження в рамках кримінального провадження. Наразі постраждалий перебуває у медичному закладі.

Стосовно водія автівки зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

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