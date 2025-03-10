У Дніпрі працівника ТЦК водій «прокотив» на капоті Tesla, відео

Під час такої «поїздки» працівник ТЦК курив сигарету.

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В соцмережах поширили відео, на якому чоловік у військовій формі «їде» на капоті автівки. Як вказує журналіст Андрій Цаплієнко, відео з Дніпра. У повідомленні не вказано коли стався інцидент і ще якісь його деталі.

«Водій Tesla у Дніпрі прокотив на капоті працівника ТЦК, який в цей час курив сигарету», - написав представник медіа з посиланням на місцеві канали.

У ТЦК та СП наразі офіційно не прокоментували ситуацію.

Джерело відео: Андрій Цаплієнко

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