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У березні деякі пільговики отримають подвійну виплату комунальних пільг

22:54, 10 березня 2025
Закарпатці, які мають пільги, отримають виплати за два місяці через перерахунок доходів.
У березні деякі пільговики отримають подвійну виплату комунальних пільг
Фото: Depositphotos
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Попри триваючу війну, українці зобов'язані сплачувати комунальні послуги в повному обсязі, однак деякі категорії громадян мають право на пільги. Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області повідомило, що у березні цього року пільговики, які отримують допомогу залежно від доходів, отримають всі належні виплати одним траншем за два місяці.

Згідно з постановою Уряду №389 від 04.06.2015, пільги, що надаються певним категоріям громадян, підлягають щорічному перерахунку, починаючи з 1 січня. Пенсійний фонд враховує дані про пільговика та його родину, які є в Реєстрі застрахованих осіб на основі податкових звітів за III-IV квартал попереднього року. Відповідно, пільговики можуть отримати виплати після завершення перерахунків, які наразі проводяться з урахуванням інформації про доходи.

Пільги надаватимуться тим громадянам, у яких середньомісячний сукупний дохід на одну особу за останні шість місяців не перевищує суми, яка дає право на податкову соціальну пільгу — 4240 грн.

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Закарпаття пільги

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