В марте некоторые льготники получат двойную выплату коммунальных льгот в марте

Закарпатцы, которые имеют льготы, получат выплаты за два месяца из-за перерасчета доходов.

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Несмотря на продолжающуюся войну, украинцы обязаны оплачивать коммунальные услуги в полном объеме, однако некоторые категории граждан имеют право на льготы. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области сообщило, что в марте этого года льготники, которые получают помощь в зависимости от доходов, получат все причитающиеся выплаты одним траншем за два месяца.

Согласно постановлению Правительства №389 от 04.06.2015, льготы, предоставляемые определенным категориям граждан, подлежат ежегодному перерасчету, начиная с 1 января. Пенсионный фонд учитывает данные о льготнике и его семье, которые есть в Реестре застрахованных лиц на основе налоговых отчетов за III-IV квартал предыдущего года. Соответственно, льготники могут получить выплаты после завершения перерасчетов, которые сейчас проводятся с учетом информации о доходах.

Льготы будут предоставляться тем гражданам, у которых среднемесячный совокупный доход на одного человека за последние шесть месяцев не превышает суммы, дающей право на налоговую социальную льготу - 4240 грн.

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