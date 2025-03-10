В Китае представили технологию для зарядки электромобилей менее чем за 9 минут

Китайская компания Farasis Energy представила новую технологию ультрабыстрой зарядки электромобилей.

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Китайская компания Farasis Energy анонсировала инновационную технологию 6C, обеспечивающую сверхбыструю зарядку электромобилей. Благодаря ей аккумуляторы электромобилей могут пополнять заряд с 10% до 80% всего за 8 минут 55 секунд. Об этом пишет CNEVPost.

Инновационная технология существенно сокращает время зарядки, решая одну из ключевых трудностей владельцев электромобилей, особенно во время продолжительных путешествий.

Технология 6C означает, что аккумулятор может быть заряжен за время, равное 1/6 от его номинальной емкости.

Новый подход компании Farasis Energy оптимизирует конструкцию аккумуляторов для литий-железо-фосфатных (LFP) и литий-тернарных батарей. Кроме того, новая суперупаковочная технология (SPS) улучшает теплоотвод аккумуляторов, позволяя сохранять температуру при быстрой зарядке ниже 50°C. Это позволяет снизить риск перегрева и улучшить эффективность зарядного процесса.

Следует отметить, что Farasis Energy является одним из ведущих производителей аккумуляторов в Китае. В настоящее время компания занимает 0,48% рынка, однако благодаря внедрению новейшей технологии планирует значительно расширить свою долю.

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