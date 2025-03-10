У Китаї представили технологію для зарядки електромобілів менш ніж за 9 хвилин

Китайська компанія Farasis Energy представила нову технологію ультрашвидкої зарядки електромобілів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китайська компанія Farasis Energy анонсувала інноваційну технологію 6C, що забезпечує надшвидку зарядку електромобілів. Завдяки їй акумулятори електромобілів можуть поповнювати заряд із 10% до 80% лише за 8 хвилин 55 секунд. Про це пише CNEVPost.

Інноваційна технологія суттєво скорочує час зарядки, вирішуючи одну з ключових труднощів власників електромобілів, особливо під час тривалих подорожей.

Технологія 6C означає, що акумулятор може бути заряджений за час, рівний 1/6 від його номінальної ємності.

Новий підхід компанії Farasis Energy оптимізує конструкцію акумуляторів для літій-залізо-фосфатних (LFP) і літій-тернарних батарей. Крім того, нова суперпакувальна технологія (SPS) покращує тепловідведення акумуляторів, дозволяючи зберігати температуру під час швидкої зарядки нижче 50°C. Це дозволяє зменшити ризик перегріву та покращити ефективність зарядного процесу.

Варто зазначити, що Farasis Energy є одним із провідних виробників акумуляторів у Китаї. Наразі компанія займає 0,48% ринку, проте завдяки впровадженню новітньої технології планує значно розширити свою частку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.