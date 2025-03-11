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У Держпраці нагадали, яка відповідальність за експлуатацію дитячої праці

09:24, 11 березня 2025
Забороняється використання примусової праці та використання праці неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах.
У Держпраці нагадали, яка відповідальність за експлуатацію дитячої праці
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Державна служба з питань праці нагадала, яка відповідальність за експлуатацію дитячої праці.

Відповідно до статті 3 Конвенції про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці №182, примусова чи обов’язкова праця належить до однієї з найгірших форм дитячої праці.

Стаття 43 Конституції України забороняє використання примусової праці та використання праці неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах.

Відповідно до статті 150 Кримінального кодексу України, експлуатація дитини, яка не досягла віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання її праці карається арештом до шести місяців або обмеженням волі до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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