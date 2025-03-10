У Києві судили нетверезого водія, який наїхав на 14-річну дівчину

У Києві водія, який втік з місця ДТП, засудили до 4 років.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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33-річного водія, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на 14-річну дівчину на пішохідному переході та втік з місця події, засудили до 4 років позбавлення волі. Окрім цього, чоловіка позбавили права керувати автомобілем на 5 років. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Інцидент стався 18 листопада 2024 року на вул. Дашкевича у Києві. Водій автомобіля «Seat Toledo» на регульованому пішохідному переході наїхав на дитину, яка переходила дорогу на зелене світло. Після скоєння ДТП водій поїхав з місця пригоди, залишивши постраждалу без допомоги. Потерпіла дівчина отримала середньої тяжкості травми та була госпіталізована в дитячу лікарню «Охматдит».

Прилад Драгер зафіксував у водія 2,3 проміле алкоголю в крові. Він був затриманий і від того часу перебуває під вартою. У суді обвинувачений визнав свою провину, але не відшкодував завдані збитки потерпілій.

Цей випадок кваліфікували за частинами 1 статті 286-1 та 1 статті 135 Кримінального кодексу України, а вирок є найсуворішим покаранням за зазначеними статтями.

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