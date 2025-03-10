В Киеве судили нетрезвого водителя, который наехал на 14-летнюю девушку

В Киеве водителя, который скрылся с места ДТП, приговорили к 4 годам.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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33-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 14-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, приговорили к 4 годам лишения свободы. Кроме этого, мужчину лишили права управлять автомобилем на 5 лет. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Инцидент произошел 18 ноября 2024 года на ул. Дашкевича в Киеве. Водитель автомобиля «Seat Toledo» на регулируемом пешеходном переходе наехал на ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет. После совершения ДТП водитель уехал с места происшествия, оставив пострадавшую без помощи. Пострадавшая девушка получила травмы средней тяжести и была госпитализирована в детскую больницу «Охматдет».

Прибор Драгер зафиксировал у водителя 2,3 промилле алкоголя в крови. Он был задержан и с тех пор находится под стражей. В суде обвиняемый признал свою вину, но не возместил нанесенный ущерб потерпевшей.

Этот случай квалифицировали по частям 1 статьи 286-1 и 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины, а приговор является самым суровым наказанием по указанным статьям.

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