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Относительно уклонистов, которые добровольно пойдут служить, закроют производства о штрафах от ТЦК – комитет рекомендует принять закон

16:15, 10 марта 2025
В случае прохождения военной службы нарушителем военного учета «админки» за такое нарушение должны быть закрыты – финальная редакция законопроекта о скидке в 50% штрафа от ТЦК.
Относительно уклонистов, которые добровольно пойдут служить, закроют производства о штрафах от ТЦК – комитет рекомендует принять закон
Источник фото: novyny.pro
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Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект 12093, которым предлагается стимулировать нарушителей военного учета к уплате штрафов и военной службе.

Рекомендацию принять в целом законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно механизмов привлечения лиц к административной ответственности за нарушения правил военного учета и законодательства о мобилизации предоставил Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие поправки были учтены комитетом ко второму чтению.

Относительно тех, кто пошел на службу – производства закроют

Так, статью 247 КУоАП дополнят нормой, согласно которой производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое – подлежит закрытию в случае прохождения военной службы лицом, в отношении которого открыто производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 210 и 210-1 КУоАП.

Таким образом, в отношении тех, кто нарушил военный учет, но пошел на военную службу, административные производства должны быть закрыты.

Для кого будет действовать скидка в 50% штрафа ТЦК

Как отмечает Комитет, речь идет о возможности самостоятельного обращения лица в уполномоченные органы и добровольной уплаты наложенного штрафа в размере 50% от минимального размера. То есть, в сумме 8500 грн вместо 17 000 грн.

Для этого КУоАП дополнят новой статьей 300-3, согласно которой лицо, привлеченное к административной ответственности, сможет в течение 10 календарных дней добровольно оплатить 50% штрафа.

Согласно новой статье 300-3, в случае если постановление о наложении штрафа за правонарушение, предусмотренное статьями 210 и 210-1 КУоАП, вынесено в порядке, предусмотренном статьей 279-9 КУоАП, и лицо в течение 10 календарных дней с дня вступления такого постановления в законную силу оплатило не менее 50% размера штрафа, такое постановление считается выполненным.

В случае неуплаты штрафа в течение 30 дней с дня вступления постановления в законную силу, такое постановление подлежит принудительному исполнению.

Для реализации этой 50%-ной скидки законодатели планируют дополнить КУоАП новой статьей 279-9, которая предоставит возможность лицу, привлекаемому к административной ответственности по статьям 210 и 210-1 КУоАП, подать заявление в уполномоченный орган или подразделение, в котором самостоятельно сообщить о факте совершения указанного правонарушения и предоставить согласие на рассмотрение дела без его присутствия.

Таким образом, КУоАП дополнят статьей 279-9, согласно которой в случае совершения правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП, но не позднее дня рассмотрения дела об административном правонарушении, лицо может обратиться в ТЦК (или в Центральное управление, региональный орган СБУ, уполномоченное главой Службы внешней разведки подразделение СВР), в котором оно состоит на учете, с заявлением, в котором указывает, что:

  • не оспаривает допущенное нарушение;
  • и согласен на привлечение к административной ответственности без его присутствия.

Указанное заявление подается лично в письменной форме или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста в системе «Резерв+».

Рассмотрение заявлений

Руководитель ТЦК (или, соответственно, начальник в СБУ, должностное лицо подразделения СВР) в течение 3 дней после получения такого заявления обязаны:

  • проверить изложенные в заявлении фактические данные о признании лицом правонарушения и предоставлении им согласия на привлечение к административной ответственности без его присутствия;
  • с соблюдением требований статей 247, 280, 283 КУоАП вынести постановление по делу, в том числе без участия лица.

В постановлении о штрафе руководитель ТЦК определяет размер штрафа на уровне минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи (части статьи) за совершение такого правонарушения.

В случае если лицо подало заявление через «Резерв+», копия постановления по делу может быть направлена ему на электронную почту, указанную в реестре «Оберег», или в его электронный кабинет в «Резерв+».

Постановление по делу по статьям 210 и 210-1 КУоАП в случаях, если лицо не оспаривает нарушение и согласен на привлечение его к административной ответственности без его присутствия, должно также содержать сведения о дате, способе поступления и содержании заявления от лица.

Кроме того, в постановлении должна содержаться информация о порядке выполнения, в том числе реквизиты для уплаты штрафа, и сведения о том, что постановление будет считаться выполненным в случае уплаты не менее 50% штрафа в течение 10 календарных дней с момента вступления такого постановления в законную силу.

Новые полномочия Службы внешней разведки

КУоАП дополнят новой статьей 235-3 под названием «Служба внешней разведки Украины», которой должностным лицам уполномоченного главой Службы внешней разведки Украины подразделения предоставляется право рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, в части правонарушений, совершенных военнообязанными Службы внешней разведки. Соответственно, они смогут накладывать штрафы.

Сведения из реестра «Оберег» – доказательство

В статье 251 КУоАП к видам доказательств будут отнесены сведения и информация из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Однако порядок ведения реестра «Оберег» не опубликован (он засекречен по неизвестным причинам).

Протокол не составляется

В части 1 статьи 249 будет предусмотрено, что производство может осуществляться не в открытом формате, если речь идет о статьях 210 и 210-1 КУоАП в случаях, если лицо не оспаривает совершенное нарушение, согласен на привлечение его к административной ответственности без его присутствия и подало об этом соответствующее заявление.

В статье 258 будет предусмотрено, что протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, Центрального управления и региональных органов СБУ (в части правонарушений, совершенных военнообязанными или резервистами, находящимися в запасе СБУ), уполномоченного Главой Службы внешней разведки Украины подразделения СВР (в части правонарушений, совершенных военнообязанными СВР), если лицо подало соответствующее заявление, в котором оно не оспаривает совершенное нарушение и согласен на привлечение его к административной ответственности без его присутствия.

Уполномоченные должностные лица после получения подтверждающих документов о получении лицом вызова или соответствующего заявления выносят постановление по делу об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 283 КУоАП.

Если при составлении постановления по делу об административном правонарушении лицо оспорит совершенное нарушение и административное взыскание, которое на него налагается, уполномоченное должностное лицо обязано составить протокол об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 256 КУоАП. Этот протокол является приложением к постановлению по делу об административном правонарушении.

Положения этой части не применяются в случае привлечения лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 185-3 этого Кодекса, правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированных в автоматическом режиме, безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе в автоматическом режиме, а также правонарушений, предусмотренных статьей 132-2, или нарушений правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированных в режиме фотосъемки (видеозаписи), а также правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1, в случаях, если лицо не оспаривает совершенное нарушение, согласен на привлечение его к административной ответственности без его присутствия и подало об этом соответствующее заявление.

В части 1 статьи 268 КУоАП будет предусмотрено, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, также имеет право подавать заявления.

Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности.

В случае отсутствия этого лица дело может быть рассмотрено только в случаях, если имеются данные о своевременном его уведомлении о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.

Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 210 и 210-1 этого Кодекса, а также дел об административных правонарушениях в сферах обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, безопасности на автомобильном транспорте и о нарушениях правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированных в режиме фотосъемки (видеозаписи), устанавливаются статьями 279-1 – 279-9 КУоАП.

Можно рассматривать по месту выявления

Статью 276 КУоАП, которая регулирует место рассмотрения дела об административном правонарушении, дополнят нормой, согласно которой дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП, могут также рассматриваться по месту пребывания на военном учете лица, совершившего такие административные правонарушения, или по месту их выявления.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины штраф / штрафы ТЦК

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