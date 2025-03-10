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Правительство запускает в Украине систему єКоноплі

16:01, 10 марта 2025
В Украине появится новая система єКоноплі.
Правительство запускает в Украине систему єКоноплі
Фото: houseofcannabis.it
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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что с 10 марта запускает электронную систему єКоноплі. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что система создана для совершенствования государственной аграрной политики, восстановления лидерства Украины в выращивании технической конопли, а также снижения возможных коррупционных рисков и злоупотреблений.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль заявил, что новый сервис єКоноплі будет способствовать развитию этой отрасли, поскольку применение промышленных конопель чрезвычайно широко — от легкой и пищевой промышленности до целлюлозно-бумажной.

«Конопля — это высокомаржинальная нишевая культура, имеющая широкие возможности для переработки», — отметил он.

В ведомстве подчеркивают, что внедрение системы позволит обеспечить публичность и открытость рынка промышленных конопель. В результате это приведет к увеличению числа субъектов, занимающихся посевом, выращиванием и переработкой конопли для промышленных целей как на внутреннем, так и на внешних рынках. Также это даст возможность формировать объективные статистические и аналитические данные по промышленной конопле.

В Министерстве аграрной политики добавляют, что юридическим лицам, осуществляющим деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей, будут доступны такие модули в системе:

  • Модуль регистрации субъектов хозяйствования в сфере промышленных конопель
  • Модуль регистрации и управления земельными участками
  • Модуль посева и урожая
  • Модуль лабораторных исследований
  • Модуль выписок и отчетности
  • Интерактивная карта

Кроме того, система єКоноплі интегрируется с государственными реестрами и системами, в частности:

  • Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕДР)
  • Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП)
  • Государственным земельным кадастром (ГЗК)
  • Информационно-коммуникационной системой єРослинництво (Государственным реестром сортов растений, пригодных для распространения в Украине, и Реестром сертификатов на семена и/или посадочный материал)

Для регистрации в Реестре необходимо:

- Подготовить только КЭП (квалифицированную электронную подпись)

- Подать заявку через электронный кабинет системы єКоноплі

Кроме того, значительно упрощается деятельность юридических лиц. Ранее получение лицензии на производство промышленных конопель занимало до 3 месяцев. Теперь, согласно приказу Минагрополитики от 16 августа 2024 года № 2692 «Об утверждении Порядка ведения Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей», для выращивания промышленных конопель достаточно зарегистрироваться в Реестре, и больше не нужно получать лицензии и квоты.

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Кабинет Министров Украины

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