Правительство запускает в Украине систему єКоноплі

В Украине появится новая система єКоноплі.

Фото: houseofcannabis.it

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что с 10 марта запускает электронную систему єКоноплі. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что система создана для совершенствования государственной аграрной политики, восстановления лидерства Украины в выращивании технической конопли, а также снижения возможных коррупционных рисков и злоупотреблений.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль заявил, что новый сервис єКоноплі будет способствовать развитию этой отрасли, поскольку применение промышленных конопель чрезвычайно широко — от легкой и пищевой промышленности до целлюлозно-бумажной.

«Конопля — это высокомаржинальная нишевая культура, имеющая широкие возможности для переработки», — отметил он.

В ведомстве подчеркивают, что внедрение системы позволит обеспечить публичность и открытость рынка промышленных конопель. В результате это приведет к увеличению числа субъектов, занимающихся посевом, выращиванием и переработкой конопли для промышленных целей как на внутреннем, так и на внешних рынках. Также это даст возможность формировать объективные статистические и аналитические данные по промышленной конопле.

В Министерстве аграрной политики добавляют, что юридическим лицам, осуществляющим деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей, будут доступны такие модули в системе:

Модуль регистрации субъектов хозяйствования в сфере промышленных конопель

Модуль регистрации и управления земельными участками

Модуль посева и урожая

Модуль лабораторных исследований

Модуль выписок и отчетности

Интерактивная карта

Кроме того, система єКоноплі интегрируется с государственными реестрами и системами, в частности:

Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕДР)

Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП)

Государственным земельным кадастром (ГЗК)

Информационно-коммуникационной системой єРослинництво (Государственным реестром сортов растений, пригодных для распространения в Украине, и Реестром сертификатов на семена и/или посадочный материал)

Для регистрации в Реестре необходимо:

- Подготовить только КЭП (квалифицированную электронную подпись)

- Подать заявку через электронный кабинет системы єКоноплі

Кроме того, значительно упрощается деятельность юридических лиц. Ранее получение лицензии на производство промышленных конопель занимало до 3 месяцев. Теперь, согласно приказу Минагрополитики от 16 августа 2024 года № 2692 «Об утверждении Порядка ведения Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей», для выращивания промышленных конопель достаточно зарегистрироваться в Реестре, и больше не нужно получать лицензии и квоты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.