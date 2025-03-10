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Уряд запускає в Україні систему єКоноплі

16:01, 10 березня 2025
В Україні з'явиться нова система єКоноплі.
Уряд запускає в Україні систему єКоноплі
Фото: houseofcannabis.it
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Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що з 10 березня запускає електронну систему єКоноплі. Про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що систему створили для вдосконалення державної аграрної політики, відновлення лідерства України з вирощування технічних конопель та зниження можливих корупційних ризиків та ризиків зловживань.

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль заявив, що новий сервіс єКоноплі сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке – від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової.

«Коноплі - це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки», - зауважив він.

У відомстві наголошують, що впровадження системи дозволить забезпечити публічність та відкритість ринку промислових конопель. В результаті це призведе до зростання суб’єктів, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей на внутрішніх та зовнішніх ринках. А також дасть можливість формувати об’єктивні статистичні та аналітичні дані щодо промислових конопель.

У Мінагрополітики додають, що юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні такі модулі у системі:

▪️ Модуль реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель

▪️ Модуль реєстрації та управління земельними ділянками

▪️ Модуль посіву та врожаю

▪️ Модуль лабораторних досліджень

▪️ Модуль витягів та звітності

▪️ Інтерактивна мапа

Крім того, система єКоноплі інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:

▪️ Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);

▪️ Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (далі – ДРРП);

▪️ Державним земельним кадастром (далі – ДЗК);

Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

▪️ Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).

Для реєстрації в Реєстрі необхідно:

▪️ Підготувати лише КЕП.

▪️ Подати заявку через електронний кабінет системи єКоноплі.

Крім того, значно спрощується діяльність юридичних осіб. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Тепер відповідно до наказу Мінагрополітики від 16 серпня 2024 року № 2692 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей», для вирощування конопель для промислових цілей достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.

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Кабінет Міністрів України

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