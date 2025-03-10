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Великдень 2025 року – коли святкуватимуть християни та як проходить підготовка до свята

22:18, 10 березня 2025
Цьогоріч християни східного та західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Христове одночасно.
Великдень 2025 року – коли святкуватимуть християни та як проходить підготовка до свята
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Великдень, або Воскресіння Христове, є одним з найважливіших свят у християнстві. Відзначення цієї події змінюється щороку, оскільки дата святкування залежить від першого повного Місяця після весняного рівнодення.

У 2025 році християни обох обрядів — східного та західного — святкуватимуть Воскресіння Христове одночасно, 20 квітня. Великдень є офіційним святом в Україні, і він завжди припадає на неділю, тому наступний понеділок традиційно є вихідним. Однак, через можливість продовження воєнного стану, понеділок, 21 квітня 2025 року, може бути робочим днем.

Перед Великоднем віряни проходять через Великий піст, що триває сім тижнів, під час якого утримуються від їжі тваринного походження. Останній тиждень посту, Страсний тиждень, є особливим періодом для християн, коли згадуються останні дні життя Ісуса Христа.

Кожен день Страсного тижня має своє значення:

  • Великий понеділок — згадка старозавітного патріарха Йосипа та прокляття смоківниці.
  • Страсний вівторок — Христос навчав у храмі Єрусалиму, і народ вважав Його пророком.
  • Велика середа — день зради Юди та послання миро.
  • Чистий четвер — день установлення таїнства Євхаристії.
  • Велика п’ятниця — найскорботніший день, коли Ісуса розп'яли.
  • Субота — згадка, як Ісус зійшов у пекло та вивів праведників.

Великодні традиції включають освячення пасок і крашанок, що зазвичай відбувається до сходу сонця. Після цього віряни поділяються милостинею, що, за віруваннями, приносить благополуччя в домівку. Святкування Великодня завершується урочистою заутреньою в церквах, а вдома родини збираються за святковим столом, щоб відзначити свято разом.

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