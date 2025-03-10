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Пасха 2025 года – когда будут праздновать христиане и как проходит подготовка к празднику

22:18, 10 марта 2025
В этом году христиане восточного и западного обрядов будут праздновать Воскресение Христово одновременно.
Пасха 2025 года – когда будут праздновать христиане и как проходит подготовка к празднику
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Пасха, или Воскресение Христово, является одним из важнейших праздников в христианстве. Празднование этого события меняется каждый год, поскольку дата празднования зависит от первого полнолуния после весеннего равноденствия.

В 2025 году христиане обоих обрядов - восточного и западного - будут праздновать Воскресение Христово одновременно, 20 апреля. Пасха является официальным праздником в Украине, и она всегда приходится на воскресенье, поэтому следующий понедельник традиционно является выходным. Однако, из-за возможности продления военного положения, понедельник, 21 апреля 2025 года, может быть рабочим днем.

Перед Пасхой верующие проходят через Великий пост, длящийся семь недель, во время которого воздерживаются от пищи животного происхождения. Последняя неделя поста, Страстная неделя, является особым периодом для христиан, когда вспоминаются последние дни жизни Иисуса Христа.

Каждый день Страстной недели имеет свое значение:

- Великий понедельник - упоминание ветхозаветного патриарха Иосифа и проклятие смоковницы.

- Страстной вторник - Христос учил в храме Иерусалима, и народ считал Его пророком.

- Великая среда - день предательства Иуды и послания миро.

- Чистый четверг - день установления таинства Евхаристии.

- Великая пятница - самый скорбный день, когда Иисуса распяли.

- Суббота - упоминание, как Иисус сошел в ад и вывел праведников.

Пасхальные традиции включают освящение куличей и пасхальных яиц, что обычно происходит до восхода солнца. После этого верующие делятся милостыней, что, по верованиям, приносит благополучие в дом. Празднование Пасхи завершается торжественной заутренней в церквях, а дома семьи собираются за праздничным столом, чтобы отметить праздник вместе.

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свято

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