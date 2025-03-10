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В Пенсионном фонде сообщили, когда выплатят проиндексированные с 1 марта страховые выплаты

15:48, 10 марта 2025
Размер повышения ежемесячной выплаты определяется индивидуально в зависимости от суммы назначенной страховой выплаты.
В Пенсионном фонде сообщили, когда выплатят проиндексированные с 1 марта страховые выплаты
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Пенсионный фонд Украины сообщил, что проиндексированные с 1 марта страховые выплаты будут выплачиваться начиная с апреля.

С 1 марта ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также лицам, имеющим право на выплаты в случае смерти пострадавшего, пересчитаны с коэффициентом 1,115. Об этом говорится в подпункте 8 пункта 2 постановления Кабинета Министров Украины от 25.02.2025 № 209 «Об индексации пенсий и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году».

«Выплата пересчитанных страховых выплат будет обеспечена начиная с апреля текущего года. Размер повышения ежемесячной выплаты определяется индивидуально в зависимости от суммы назначенной страховой выплаты», — сообщили в Пенсионном фонде.

Также там добавили, что максимальный размер увеличения после перерасчета страховой выплаты составит 1 500 гривен.

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Пенсионный фонд

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