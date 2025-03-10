Полиция по ошибке задержала и избила профессора университета

Полиция Германии по ошибке задержала профессора, выбив дверь и избив его.

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В Германии правоохранители попали в неприятную ситуацию, когда ошибочно задержали университетского преподавателя во время операции по аресту разыскиваемого преступника. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Инцидент произошел в городе Билефельд, где спецподразделение SEK, целью которого было задержание разыскиваемого преступника, ворвалось в квартиру профессора Амир Джаханиан-Наджафабади. Полицейские, не проверив адрес, выломали дверь и набросились на мужчину, нанося ему несколько ударов. Его жене приставили пистолет к голове, а затем обоих заковали в наручники.

«Я услышал громкий взрыв. За стеклянной дверью увидел вооруженных людей в масках и подумал, что умру», - рассказал преподаватель, вспоминая страшные мгновения.

Когда мужчина назвал свое имя, полицейские поняли, что они попали не в тот дом. После этого они вытерли кровь с пострадавшего и покинули квартиру. Преподаватель попал в больницу с травмами после жестокого задержания.

Полиция выразила свое сожаление за инцидент, заявив, что «чрезвычайно сожалеют, что в результате операции пострадал невинный человек».

Фото: BILD

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