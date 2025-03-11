Апелляционный суд оправдал водителя по делу о ДТП с грузовиком — подробности

Апелляционный суд не нашел нарушений в действиях водителя легковушки, а постановил, что водитель грузовика не соблюдал безопасную дистанцию, что привело к столкновению.

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Водитель грузовика Renault не соблюдал безопасную дистанцию ​​и спровоцировал ДТП с участием легкового авто. Такой вывод по делу о ДТП сделал Ровенский апеляционный суд. Так что водитель Audi Q8 действовала в соответствии с ПДД, нарушение допустил водитель грузовика. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Авария произошла 2 января текущего года в Дубенском районе. Сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении обоих водителей, инкриминировав 41-летней киевлянке нарушение п.п. 2.3б, 12.1, 13.1 ПДД Украины, а 72-летнему водителю грузовика – п.п. 2.3б, 10.3 этих Правил. К каждому из протоколов правоохранители приложили схему ДТП, подписанную обоими водителями без замечаний, содержащую идентичные сведения о месте столкновения, количестве полос движения и повреждениях транспортных средств, и направили их для рассмотрения в местный суд.

Суд первой инстанции признал обоих водителей виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП, и наложил на них штраф в размере 850 гривен.

Не согласившись с таким решением суда, водители обжаловали его в Ровенском апелляционном суде. Водитель «Audi Q8» и защитник водителя грузовика просили отменить оспариваемые постановления суда и закрыть производство по делу за отсутствием в их действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП.

Апелляционный суд, изучив материалы дела и доводы обеих апелляционных жалоб, заслушав участников судебного процесса, пришел к выводу о удовлетворении жалобы водителя «Audi Q8» и отклонении жалобы ее оппонента.

Отменяя постановление суда предыдущей инстанции о привлечении водителя «Audi Q8» к административной ответственности и оставляя без изменений обжалуемую защитником водителя «Renault» постанову, апелляционный суд учел представленные в деле доказательства, которые согласуются между собой и не вызывают сомнений в своей достоверности и допустимости. В частности, как уже отмечалось, схема ДТП, подписанная обоими участниками аварии без замечаний, характер повреждений транспортных средств, механика их возникновения, а также письменные объяснения участников ДТП свидетельствуют о реальной картине происшествия.

Апелляционный суд не согласился с выводом суда первой инстанции о наличии в действиях водителя легкового автомобиля состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП, так как нарушение ею п.п. 2.3б, 12.1, 13.1 ПДД Украины не установлено.

Водитель «Audi Q8» двигалась в левой полосе и не меняла направление своего движения. Доказательств превышения ею скорости материалы дела не содержат.

В то же время безопасная дистанция и интервал были сокращены в результате действий водителя грузовика «Renault», который, двигаясь в правой полосе, начал маневр перестроения в левую, где находился «Audi Q8», создав тем самым опасность для движения и приведя к ДТП.

Водитель «Audi Q8» не могла предвидеть внезапных намерений водителя грузовика перестроиться в ее полосу движения, поскольку она вправе рассчитывать, что каждый участник дорожного движения обязан и будет соблюдать ПДД Украины (п. 1.4 ПДД Украины) и перед выполнением этого маневра предоставит ей преимущество в движении.

Кроме того, постановлением суда предыдущей инстанции установлено, что столкновение транспортных средств произошло, когда водитель «Renault» еще не завершил маневр перестроения, начатый с нарушением п. 10.3 ПДД Украины, что находится в причинно-следственной связи с возникновением ДТП.

Ровенский апелляционный суд напоминает, что для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения подобных ситуаций водитель, в частности, обязан быть внимательным, следить за дорожной обстановкой, своевременно реагировать на ее изменения, контролировать правильность размещения и крепления груза, техническое состояние транспортного средства и не отвлекаться от управления им в пути (п. 2.3б ПДД Украины).

При выборе в установленных пределах безопасной скорости движения водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности груза, который перевозится, и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно управлять им (п. 12.1 ПДД Украины).

Водитель, в зависимости от скорости движения, дорожной обстановки, особенностей груза и состояния транспортного средства, должен соблюдать безопасную дистанцию и безопасный интервал (п. 13.1 ПДД Украины).

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