Апеляційний суд виправдав водійку у справі про ДТП з вантажівкою — подробиці

Апеляційний суд не знайшов порушень у діях водійки легковика, натомість постановив, що водій вантажівки не дотримався безпечної дистанції, що призвело до зіткнення.

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Водій вантажівки Renault не дотримався безпечної дистанції та спричинив ДТП за участю легкового авто. Такий висновок у справі про ДТП зробив Рівненський апеляційний суд. Отже водійка Audi Q8 діяла відповідно до ПДР, порушення допустив водій вантажівки Про це повідомляє пресслужба суду.

Аварія сталася цьогоріч 2 січня у Дубенському районі. Працівники поліції склали протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно обох водіїв, інкримінувавши 41-річній киянці порушення п.п. 2.3б, 12.1, 13.1 ПДР України, а 72-річному водію вантажівки — п.п. 2.3б, 10.3 цих Правил. До кожного з протоколів правоохоронці долучили схему ДТП, підписану обома водіями без зауважень, що містить ідентичні відомості щодо місця зіткнення, кількості смуг руху та пошкоджень транспортних засобів, і скерували для розгляду до місцевого суду.

Суд першої інстанції визнав обох водіїв винними у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, та стягнув з них штраф у розмірі 850 гривень.

Не погодившись із такими рішеннями суду, водії оскаржили їх до Рівненського апеляційного суду. І водійка «Audi Q8», і захисник рівнянина просили скасувати оскаржувані постанови суду, а провадження у справі закрити за відсутністю в їх діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП.

Суд апеляційної інстанції, перевіривши матеріали справи та доводи обох апеляційних скарг, заслухавши учасників судового розгляду, прийшов до висновку про задоволення апеляційної скарги водійки автомобіля «Audi Q8» та відхилення апеляційної скарги її опонента.

Скасовуючи постанову суду попередньої інстанції про притягнення водійки «Audi Q8» до адмінвідповідальності та залишаючи без змін оскаржувану захисником водія автомобіля «Renault» постанову, апеляційний суд взяв до уваги наявні у матеріалах справи докази, які узгоджуються між собою й не викликають сумнівів у своїй достовірності та допустимості, зокрема, як зазначалося вище, схемою ДТП, підписаною обома учасниками ДТП без зауважень, характером пошкоджень транспортних засобів, механіки їх ушкодження та письмових пояснень учасників аварії.

Апеляційний суд не погодився з висновком суду першої інстанції про наявність у діях водійки легковика складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, оскільки порушення нею п.п. 2.3б, 12.1, 13.1 ПДР України не допущено.

Водійка на «Audi Q8» рухалася у лівій смузі і напрямку свого руху вона не змінювала. А доказів порушення нею швидкісного режиму матеріалами справи не встановлені.

Натомість безпечна дистанція та інтервал були зменшені внаслідок дій водія вантажівки «Renault», який, рухаючись у правій смузі руху, розпочав маневр перестроювання у ліву, на якій перебувала «Audi Q8», чим створив їй небезпеку для руху і що стало наслідком ДТП.

Водійка «Audi Q8» не могла передбачити раптових намірів водія вантажівки здійснити перестроювання в її смугу руху, адже вона вправі розраховувати, що кожен учасник дорожнього руху повинен і буде дотримуватися ПДР України (п. 1.4 ПДР України) та перед виконанням цього маневру надасть їй перевагу у русі.

Крім того, постановою суду попередньої інстанції встановлено, що зіткнення транспортних засобів відбулося, коли водій «Renault» ще не завершив маневр перестроювання, який розпочав із порушенням п. 10.3 ПДР України, що перебуває у причинно-наслідковому зв’язку з виникненням ДТП.

Рівненський апеляційний суд нагадує, що для забезпечення безпеки дорожнього руху й уникнення подібних ситуацій водій, зокрема, зобов’язаний бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися на керування цим засобом у дорозі (п. 2.3Б ПДР України).

Під час вибору у встановлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним (п. 12.1 ПДР України).

Водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримуватися безпечної дистанції та безпечного інтервалу (п.13.1 ПДР України).

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