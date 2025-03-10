Во Львове разоблачили злоумышленников, которые изготавливали фиктивные медицинские документы для уклонистов

Злоумышленники подыскивали «клиентов», которым изготавливали фиктивные медицинские документы с несуществующим диагнозом.

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Во Львове правоохранители сообщили о подозрении трем участникам организованной группы, которые способствовали незаконному переправлению лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, организованная группа, в состав которой входили житель Львовщины и двое жителей Тернопольщины, за денежное вознаграждение разработала преступный план по переправке военнообязанных мужчин через государственную границу.

Злоумышленники подыскивали «клиентов», которым изготавливали фиктивные медицинские документы с несуществующим диагнозом. На основании этих выписок мужчинам выдавались новые военно-учетные документы, в которых указывалось, что они являются непригодными и исключаются из военного учета.

«Таким образом, в дальнейшем это давало гражданам возможность беспрепятственно пересечь границы Украины. Свои услуги они оценили в 5 000 долларов США с человека», — сообщили в прокуратуре.

По договоренности, деньги необходимо было передавать наличными или переводить на криптокошелек.

Зафиксировано, что этой схемой воспользовались по меньшей мере трое мужчин.

На имущество одного из фигурантов – земельные участки и автомобиль – наложен арест.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все причастные лица.

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