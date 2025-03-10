У Львові викрили зловмисників, які виготовляли фіктивні медичні документи для ухилянтів

Зловмисники підшукували «клієнтів», яким виготовляли фіктивні медичні документи з неіснуючим діагнозом.

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У Львові правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи, які сприяли у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, організована група, до складу якої увійшли мешканець Львівщини та двоє жителів Тернопільщини, за грошову винагороду розробили злочинний план з переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон.

Зловмисники підшукували «клієнтів», яким виготовляли фіктивні медичні документи з неіснуючим діагнозом. На підставі цих виписок чоловікам видавались нові військово-облікові документи, де вказувалось, що вони являються непридатними та виключаються з військового обліку.

«Відтак, в подальшому це надавало громадянам можливість безперешкодно перетнути межі України. Свої послуги оцінили у 5 000 доларів США з особи», - повідомили у прокуратурі.

За домовленістю, гроші необхідно було надати готівкою або перерахувати на криптогаманець.

Задокументовано, що такою схемою скористалися щонайменше 3 чоловіків. Майно одного з фігурантів – земельні ділянки та автомобіль, накладено арешт.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі причетні особи.

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