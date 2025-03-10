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$16 тисяч за «звільнення» від армії – в Одесі військовий оформлював підроблені діагнози

21:40, 10 березня 2025
На Одещині викрили схему ухилення від мобілізації через фіктивні діагнози з психіатричної лікарні.
$16 тисяч за «звільнення» від армії – в Одесі військовий оформлював підроблені діагнози
Фото: dbr.gov.ua
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Державне бюро розслідувань заблокувало незаконну схему уникнення мобілізації за допомогою підроблених діагнозів із психіатричної лікарні.

Як повідомили в ДБР, організатором оборудки виявився військовослужбовець одного з підрозділів тероборони Одеси. Він пропонував цивільним та чинним військовим «вирішити питання» ухилення від служби за 16 тисяч доларів США. Через знайомих у психіатричній лікарні він оформлював фіктивні діагнози, що дозволяли списатися з військової служби або уникнути мобілізації.

У разі відмови платити чоловік погрожував цивільним примусовим призовом, а військовим – відправленням на передову, посилаючись на свої зв’язки у територіальному центрі комплектування.

Правоохоронці затримали військовослужбовця під час отримання чергової суми в 16 тисяч доларів. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в 1 мільйон гривень.

Слідчі продовжують встановлювати коло осіб, які скористалися незаконною схемою, та зв’язки фігуранта у військових структурах. За цією статтею йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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