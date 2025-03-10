Судді Верховного Суду розповіли про особливості розгляду справ за участю військовослужбовців

Суддя ВП ВС Ольга Ступак розповіла про судову практику щодо прав і обов'язків військових.

Фото: ВС

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Суддя-спікерка Великої Палати Верховного Суду Ольга Ступак, суддя ВП ВС Олена Губська та суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді Наталія Сакара виступили з доповідями в межах вебінару для суддів і помічників суддів місцевих загальних та апеляційних судів, окружних та апеляційних адміністративних судів «Актуальні питання, пов’язані із розглядом справ за участю військовослужбовців».

Суддя ВС у КЦС Наталія Сакара висвітлила питання щодо розгляду справ окремого провадження в умовах воєнного стану.

Насамперед доповідачка нагадала про процесуальні особливості розгляду справ окремого провадження. Зокрема, вона зазначила, що за загальним правилом справи окремого провадження розглядаються одноосібно суддею. Водночас у ЦПК України передбачено, що деякі категорії справ розглядаються за участю одного судді і двох присяжних. Як приклад Наталія Сакара навела постанову ВС від 17 липня 2024 року у справі № 756/8375/21, у якій виникло питання щодо належного складу суду.

Також законодавець для кожної категорії справи визначає підсудність. Відповідно, загальні правила підсудності, які врегульовані в загальних положеннях ЦПК України, не застосовуються. Для таких справ обов'язковим суб’єктом окремого провадження є заявник, при цьому майже для кожної категорії законодавець визначає, хто може ним бути. Інші учасники – заінтересовані особи. Ці суб’єкти, зазначила спікерка, особливі тим, що вони не є відповідачами.

Наталія Сакара зауважила, що складність цих справ полягає в тому, що в ЦПК України не передбачено, хто ж такі заінтересовані особи. В цьому аспекті суддя звернула увагу слухачів на постанову ВС від 5 лютого 2025 року у справі № 183/4366/24, у якій заявниця просила встановити факт, що вона є особою, постраждалою від домашнього насилля.

Доповідачка наголосила на тому, що для деяких категорій справ передбачена обов’язкова участь органів опіки та піклування, представника психіатричного або протитуберкульозного закладу, лікаря-психіатра, прокурора. Для деяких категорій справ установлені скорочені строки. Справи окремого провадження не можуть бути передані на розгляд третейського суду і бути закриті у зв’язку з укладенням мирової угоди. При ухваленні судом рішення судові витрати не відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом. Також рішення суду у справах окремого провадження не підлягають примусовому виконанню, але мають загальнообов’язковий характер.

Окрім цього, Наталія Сакара детально розглянула категорії справ окремого провадження, пов’язані, зокрема, із запровадженням воєнного стану.

Детальніше з презентацією Наталії Сакари можна ознайомитися далі.

Суддя ВП ВС Олена Губська окреслила проблемні питання вирішення публічних спорів за участю військовослужбовців.

Серед іншого, доповідачка порушила питання щодо додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

Суддя проаналізувала висновки ВС, які стосуються додаткової винагороди. Так, у постанові ВС від 23 вересня 2024 року у справі № 240/32125/23 Суд зазначив, що за своєю правовою природою щомісячна додаткова винагорода, запроваджена постановою № 168, є додатковим видом грошового забезпечення, яку законодавець відніс до категорії винагород, виплату якої запроваджено під час воєнного стану. Тому треба виходити з того, що коли виплачується грошова допомога при звільненні, то постанова № 168 не враховується. Також додаткова винагорода не включається до грошової допомоги на оздоровлення, в довідку для обчислення пенсії та в середнє грошове забезпечення за несвоєчасний розрахунок при звільненні.

Звернула увагу Олена Губська й на постанову ВС від 31 січня 2025 року у справі № 460/2645/24. У ній колегія суддів вказала, що додаткова винагорода, запроваджена постановою № 168, має компенсаційну мету (часткова відплата за особливості несення служби в умовах війни) та не має регулярного характеру й виплачується на підставі наказів командирів (начальників) за певних умов.

Також, як зазначила суддя, нерідко така винагорода не виплачувалася військовослужбовцям через їх притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності. У контексті цього спікерка розповіла про постанову ВС від 20 березня 2024 року у справі № 560/7178/22.

Крім того, за словами Олени Губської, дуже багато питань виникає щодо звільнення з військової служби та надання відстрочки у проходженні військової служби. Висвітлюючи судову практику у справах відповідної категорії, суддя розповіла про постанову ВС від 22 травня 2023 року у справі № 260/1851/22, у якій позивач просив звільнити його з військової служби у зв’язку з тим, що він має бронювання. Також суддя проаналізувала постанову ВС від 7 листопада 2024 року у справі № 340/2502/23, яка стосувалася відстрочки від призову.

Презентація Олени Губської далі представлена.

Суддя-спікерка ВП ВС Ольга Ступак ознайомила слухачів із судовою практикою щодо прав і обов'язків військовослужбовців.

Спікерка нагадала, що збройна агресія рф почалася ще у 2014 році. Це має значення, оскільки законодавець вже з того часу вносив відповідні зміни стосовно правового регулювання, зокрема, цивільних відносин з кредитування осіб, призваних чи мобілізованих на військову службу. Вона зазначила, що спори, які виникають із кредитних правовідносин, – найбільша категорія справ на сьогодні, пов’язана з військовослужбовцями.

Зокрема, Ольга Ступак звернула увагу на постанову КЦС ВС від 4 вересня 2024 року у справі № 426/4264/19 щодо нарахування штрафів, пені та відсотків за користування кредитом. У цій справі Суд зазначив, що відповідно до п. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.

Також доповідачка проаналізувала постанову КЦС ВС від 28 жовтня 2020 року у справі № 749/298/19, у якій ішлося про нарахування військовослужбовцю процентів на підставі ст. 625 ЦК України.

Розповіла Ольга Ступак і про категорію спорів щодо встановлення факту, що має юридичне значення. Йшлося про встановлення факту смерті та оголошення особи померлою відповідно до ст. 317 ЦПК України. Суддя нагадала, що згідно із цією статтею заяву про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, можуть подати члени сім’ї померлого, їхні представники або інші заінтересовані особи.

В аспекті цього питання спікерка зупинилася на постанові ВП ВС від 11 грудня 2024 року у справі № 755/11021/22. У цій справі мати звернулася із заявою, в якій просила оголосити її сина померлим, посилаючись на те, що після початку збройної агресії рф він підписав контракт добровольця територіальної оборони та ніс службу на території ТРЦ «Ретровіль», по якому збройні сили рф завдали ракетного удару, унаслідок чого її син загинув.

ВП ВС сформулювала висновки про те, що з урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою не раніше спливу шести місяців від дня закінчення активних бойових дій на місці ймовірної загибелі фізичної особи або від дня настання події, за якої відбулася загибель фізичної особи, якщо така подія хоча і є наслідком воєнних дій, проте сталася не на території ведення активних бойових дій.

Окрім цього, суддя розповіла про зупинення провадження у справах за участю військовослужбовців.

Далі представлена презентація Ольги Ступак.

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