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У Києві чоловік, щоб «вибити» гроші з дівчини, залишив біла порогу її дому голову та внутрішні органи свині

20:28, 10 березня 2025
Жінка розповіла поліції, що упродовж декількох діб до неї телефонує невідомий чоловік, який погрожує фізичною розправою, якщо вона не віддасть 13 000 доларів, які вона нібито йому винна.
У Києві чоловік, щоб «вибити» гроші з дівчини, залишив біла порогу її дому голову та внутрішні органи свині
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який залякував мешканку Подільського району, вимагаючи 13 000 доларів. Як пишуть у поліції, підозрюваний упродовж декількох днів телефонував та погрожував жінці, пошкодив вхідні двері до її квартирі ножем, а для того, щоб ще більш нажахати потерпілу, залишив біля оселі голову та внутрішні органи свині.

Із заявою про злочин до столичної поліції звернулась 26-річна киянка. Жінка розповіла, що  упродовж декількох діб до неї телефонує невідомий чоловік, який погрожує фізичною розправою, якщо вона не віддасть 13 000 доларів, які вона нібито йому винна.

Під час спілкування із правоохоронцями потерпіла також розповіла, що до її помешкання приходив незнайомець, який пошкодив ножем двері, а у свій інший візит – залишив голову та внутрішні органи свині біля порога та замастив кров’ю стіни.

В рамках проведення слідчих дій поліцейські встановили ймовірну особу зловмисника та повідомили про підозру 39-річному місцевому мешканецю у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 189 – вимагання, поєднане з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, з пошкодженням майна, що завдало майнової шкоди у великих розмірах. 

«Останній пояснив свої дії тим, що про борг він почув від своєї знайомої і таким чином вирішив їй допомогти», - вказали у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до цього кримінального правопорушення.

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поліція борг Київ підозрюваний

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