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Журналісти та митці проходитимуть додаткову перевірку при виїзді за кордон

15:23, 10 березня 2025
Прикордонники перевірятимуть мету поїздок представників медіа та культури.
Журналісти та митці проходитимуть додаткову перевірку при виїзді за кордон
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При перетині кордону представники медіа, культурної та інформаційної сфер проходитимуть додаткову перевірку щодо мети поїздки. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Укрінформ.

За його словами, для виїзду за кордон необхідно буде надати:

  • лист-клопотання від Міністерства культури, яке надходить до ДПСУ щодо конкретної особи,
  • запрошення від приймаючої сторони,
  • військово-обліковий документ із відповідними відмітками ТЦК,
  • паспортні документи, які перевірятимуть безпосередньо на пункті пропуску.

Також прикордонники з’ясовуватимуть, чи справді особа їде на захід, на який Міністерство культури надавало дозвіл. У разі відсутності підтвердження мети поїздки можуть відмовити у виїзді.

«Я не буду розкривати всіх моментів щодо перевірки мети поїздки...Але прикордонники, які можуть взаємодіяти з усіма напрямками, щоб перевірити, чи дійсно відбувається захід і чи була особа запрошена на нього, також можуть запитати саму людину про її плани за межами України під час цього заходу. На основі цієї інформації та всіх отриманих даних буде визначено, чи підтверджується мета поїздки», – пояснив Демченко.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін дозволив виїзд військовозобов’язаних журналістів та артистів за кордон на запрошення іноземних організацій.

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