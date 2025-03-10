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У Києві судитимуть чоловіка, який забрав чужі посилки з пошти на 270 тисяч гривень

19:33, 10 березня 2025
Судитимуть 51-річного чоловіка, який з використанням підроблених документів забирав чужі посилки з OLX.
У Києві судитимуть чоловіка, який забрав чужі посилки з пошти на 270 тисяч гривень
Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві судитимуть 51-річного мешканця Житомирщини, який, використовуючи підроблені документи, отримував чужі замовлення на пошті. Про це повідомила Голосіївська окружна прокуратура столиці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, чоловік шукав оголошення про продаж дорогих товарів на платформі OLX, домовлявся з продавцями про пересилку замовлення поштою та пропонував оформити відправлення на своє ім’я, щоб уникнути комісії за переказ грошей.

За попередньою домовленістю, покупець мав оглянути товар на пошті та перерахувати кошти безпосередньо продавцю. Водночас шахрай, використовуючи фальшиві документи з вклеєним фото, просто забирав посилки, оплачуючи лише вартість доставки.

Таким чином він отримав засіб для прання на 120 тисяч гривень і тепловізор вартістю майже 150 тисяч гривень. Частково збитки одному з потерпілих компенсувало поштове відділення, яке не виявило підробку документів.

Зловмиснику інкримінують шахрайство (ч. 2 ст. 190 КК України), обвинувальний акт вже скеровано до суду.

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