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В Киеве будут судить мужчину, который забрал чужие посылки с почты на 270 тысяч гривен

19:33, 10 марта 2025
Будут судить 51-летнего мужчину, который с использованием поддельных документов забирал чужие посылки с OLX.
В Киеве будут судить мужчину, который забрал чужие посылки с почты на 270 тысяч гривен
Фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве будут судить 51-летнего жителя Житомирщины, который, используя поддельные документы, получал чужие заказы на почте. Об этом сообщила Голосеевская окружная прокуратура столицы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, мужчина искал объявления о продаже дорогих товаров на платформе OLX, договаривался с продавцами о пересылке заказа по почте и предлагал оформить отправление на свое имя, чтобы избежать комиссии за перевод денег.

По предварительной договоренности, покупатель должен был осмотреть товар на почте и перечислить средства непосредственно продавцу. В то же время мошенник, используя фальшивые документы с вклеенным фото, просто забирал посылки, оплачивая только стоимость доставки.

Таким образом он получил средство для стирки на 120 тысяч гривен и тепловизор стоимостью почти 150 тысяч гривен. Частично убытки одному из потерпевших компенсировало почтовое отделение, которое не выявило подделку документов.

Злоумышленнику инкриминируют мошенничество (ч. 2 ст. 190 УК Украины), обвинительный акт уже направлен в суд.

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