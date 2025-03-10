Как будут начислять зарплату госслужащим и что будет с надбавками и премиями — Елена Шуляк рассказала детали реформы госслужбы

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект о реформе оплаты труда государственных служащих.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада готовится к рассмотрению во втором чтении законопроекта №8222, предусматривающего, что зарплату и премию государственным служащим будут считать по-новому.

Законопроект предлагает изменить подходы к регулированию оплаты труда в сфере госслужбы, внедрить прозрачную систему на основе классификации должностей, усилить роль должностного оклада, "прекратить чрезмерные необоснованные выплаты", а также внедрить механизм оптимизации предельной численности работников государственных органов.

Глава комитета по вопросам государственной власти, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк отметила, что в основе реформы государственной службы лежит несколько основных принципов. Первый принцип – вводится единый классификатор всех должностей. По ее словам, сегодня существует большой разрыв в оплате труда государственных служащих, он может составлять до 50%. Второй принцип – заработная плата будет состоять из двух факторов.

"Первая часть, которая является устойчивой и гарантированной, будет составлять 70%, вторая часть премий и надбавок не должна превышать 30%", - сообщила Шуляк.

Также она добавила, что законопроектом предусмотрено, что надбавка за выслугу лет будет сокращена как минимум на 20%.

"По состоянию на сегодняшний день на должностях государственной службы работает более 150 тысяч служащих, поэтому когда мы говорим о реформировании системы государственного управления, мы должны понимать, что эта реформа коснется десятков тысяч украинцев", - отметила глава "Слуги народа".

Напомним, «Судебно-юридическая газета» проанализировала финальную редакцию законопроекта 8222 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей» с учетом поправок ко второму чтению.

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