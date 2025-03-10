Из-за потепления в Харькове «прикручивают» теплоснабжение днем

На следующей неделе снова ожидаются минусовые температуры, поэтому полное отключение отопления не планируют.

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В Харькове в связи с потеплением ограничили теплоснабжение днем, однако полностью отключать отопление пока не будут.

По словам городского головы Игоря Терехова, на следующей неделе снова ожидаются минусовые температуры, поэтому полное отключение отопления сейчас нецелесообразно.

«Это потепление – временное. По прогнозам, на следующей неделе снова ожидаются минусовые температуры, поэтому полное отключение отопления сейчас нецелесообразно. Однако мы уже перешли на дискретный режим работы котельных – простыми словами, это означает, что днем, когда на улице теплее, мы прикручиваем подачу тепла в домах, а ночью, наоборот, добавляем», – отметил он.

По словам мэра города, такая система позволяет экономить ресурсы.

«Такой подход не дает квартирам остыть и в то же время позволяет экономить ресурсы. В частности, на сегодняшний день нам удалось сократить расход газа на 20%», – подчеркнул Терехов.

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