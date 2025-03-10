В Госслужбе труда озвучили основания для проведения проверки бизнеса в период действия военного положения

Какие существуют основания для проведения контрольных мероприятий по вопросам законодательства о труде.

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В Центрально-Западном межрегиональном управлении Госслужбы труда пояснили, что внеплановые меры государственного надзора (контроля) осуществляются в период действия военного положения в ряде случаев.

В частности:

по обращению физического лица (физических лиц) о нарушении, которое причинило ущерб его (их) правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей природной среде или безопасности государства, с приложением документов или их копий, подтверждающих такие нарушения (при наличии);

по поручению Премьер-министра Украины о проверке субъектов хозяйствования в соответствующей сфере в связи с выявленными системными нарушениями и/или наступлением события, которое существенно негативно влияет на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей среды и обеспечение безопасности государства;

при наступлении аварии, смерти пострадавшего в результате несчастного случая или профессионального заболевания, связанного с деятельностью субъекта хозяйствования, и т. д.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, может ли работодатель отказать в предоставлении отпуска во время войны.

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