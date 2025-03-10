Верховный Суд объяснил, как защитить право на земельный участок, если его часть накладывается на железнодорожную полосу

БП ВС: Признание недействительным решения органа местного самоуправления, которым передан земельный участок в собственность физического лица, и государственного акта на право собственности на земельный участок, не приведет к восстановлению нарушенных прав и интересов истца.

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В случае, если на земельный участок, находящийся в постоянном пользовании АО «Укрзалізниця», частично накладывается земельный участок, переданный в собственность физическому лицу, надлежащим способом защиты права АО «Укрзалізниця» является истребование только той части земельного участка, которая накладывается на полосу отвода железной дороги.

Признание недействительным решения органа местного самоуправления, которым земельный участок передан в собственность физическому лицу, и государственного акта на право собственности на земельный участок не приведет к восстановлению нарушенных прав и интересов истца.

Такие выводы сделала Большая Палата Верховного Суда.

Согласно обстоятельствам дела, АО «Укрзалізниця» при проведении работ, направленных на оформление правоустанавливающих документов на право постоянного пользования землями полосы отвода железной дороги, выяснило, что на эту полосу отвода накладывается часть земельного участка, находящегося в собственности ответчика.

В связи с этим истец обратился в суд с иском о признании недействительными решения городского совета о передаче земельного участка в собственность ответчика и выданного на его основании государственного акта на право собственности.

Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска на основании выбора истцом ненадлежащего способа защиты своих прав, отметив, что истец может обратиться в суд с требованием об истребовании имущества.

Большая Палата ВС указала, что истребование как надлежащий способ защиты в данном деле не может применяться ко всему земельному участку. Такое требование может рассматриваться только в отношении той части земельного участка, которая накладывается на полосу отвода железной дороги.

АО «Укрзалізниця» должно доказать, какой именно земельный участок и в каких границах накладывается на полосу отвода железной дороги. Следовательно, для разрешения подобных споров земельный участок (основания для истребования которого имеются – то есть такой земельный участок накладывается на полосу отвода железной дороги) должен быть идентифицирован, в частности, путем определения координат поворотных точек границ и данных о привязке поворотных точек границ к пунктам государственной геодезической сети (ст. 15 Закона Украины «О Государственном земельном кадастре»).

Большая Палата ВС обращает внимание, что не может быть надлежащим (правомерным) способом защиты вмешательство в право на имущество, в отношении которого нет спора. Другими словами, признание недействительным решения органа местного самоуправления и возврат сторон в предыдущее состояние приведет к тому, что ответчик будет лишен права собственности не только на ту часть земельного участка, которая накладывается на земельный участок АО «Укрзалізниця», но и на ту часть земельного участка, которая не является спорной, и законность передачи которой в собственность ответчика не ставится под сомнение. Такое вмешательство не может считаться законным.

Таким образом, учитывая установленные судами обстоятельства, надлежащим способом защиты нарушенного права является виндикационный иск, а именно иск об истребовании части земельного участка, которая накладывается.

Как следствие, в иске АО «Укрзалізниця» о признании недействительными решения совета и государственного акта на право собственности на земельный участок должно быть отказано ввиду ненадлежащего выбора способа защиты, что правильно установил суд апелляционной инстанции.

Постановление БП ВС от 22 января 2025 г. по делу № 446/478/19 (производство № 14-90цс23).

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