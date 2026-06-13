Украина применила санкции против 10 российских операторов связи и интернет-провайдеров

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 10 российских операторов связи, интернет-провайдеров и компаний спутниковой связи,

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Президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении десяти российских телекоммуникационных компаний, среди которых мобильные операторы и интернет-провайдеры.

Ограничения касаются предприятий, которые обеспечивают оккупационные структуры России защищёнными каналами связи и предоставляют доступ к интернету на временно оккупированных украинских территориях лицам и организациям, сотрудничающим с государством-агрессором. В санкционный список также вошли операторы спутниковой связи, провайдеры интернет-услуг и компании, задействованные в трансляции российского телевизионного контента.

Среди подсанкционных компаний — «Луганские коммуникации» и «Мобильные коммуникационные системы», которые Россия использует для распространения своих нарративов и лжи о ситуации в Украине. Также санкции применены к федеральному оператору спутниковой и телекоммуникационной связи «Амтел-Связь», который обеспечивает связь, в том числе для российских властей, и предприятию «Космическая связь», которое обеспечивает защищённые каналы связи для ведения войны против Украины.

Украина передаст всю информацию об этих компаниях партнёрам и поднимет вопрос о синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

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