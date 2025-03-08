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Может ли работодатель отказать в предоставлении отпуска во время войны

07:53, 8 марта 2025
Работодатель не может отказать работникам, не привлеченным к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, в предоставлении отпусков, предоставление которых осуществляется в обязательном порядке.
Может ли работодатель отказать в предоставлении отпуска во время войны
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Государственная служба по вопросам труда сообщает, что работодатель может отказать работнику в предоставлении отпуска, но только в случаях, когда такой отпуск предоставляется по соглашению сторон.

В соответствии со статьей 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска в связи с беременностью и родами, а также отпуска для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Всем остальным работникам, как в мирное время, так и во время военного положения, может быть отказано в предоставлении только тех отпусков, которые предоставляются по соглашению между работником и работодателем.

Так, например, в период действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины «Об отпусках» (15 календарных дней). Соответственно, поскольку такой отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по соглашению между работником и работодателем, работодатель может отказать работнику в предоставлении такого отпуска (если соглашение не состоялось).

Согласно статье 79 Кодекса законов о труде Украины, очередность предоставления отпусков определяется графиками, которые утверждаются работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) и доводятся до сведения всех работников. При составлении графиков учитываются интересы производства, личные интересы работников и возможности их отдыха. Конкретный период предоставления ежегодного отпуска в пределах, установленных графиком, согласовывается между работником и работодателем, который обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до установленного графиком срока.

Разделение ежегодного отпуска на части любой продолжительности допускается по просьбе работника при условии, что его основная непрерывная часть составит не менее 14 календарных дней.

Неиспользованная часть ежегодного отпуска должна быть предоставлена работнику, как правило, до конца рабочего года, но не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск.

В случае переноса ежегодного отпуска новый срок его предоставления устанавливается по соглашению между работником и владельцем или уполномоченным им органом (статья 80 Кодекса законов о труде Украины).

Таким образом, работодатель может отказать работнику в предоставлении ежегодного отпуска вне сроков, определенных графиком отпусков.

Работодатель не может отказать работникам, которые не привлечены к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, в предоставлении отпусков, которые должны быть предоставлены в обязательном порядке (ежегодные отпуска в установленные графиком сроки, учебные, творческие, для участия в соревнованиях, отпуска для работников, имеющих детей и др.).

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