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По каким основаниям работодатели могут отказать в выплате больничных

07:36, 8 марта 2025
В Пенсионном фонде пояснили, что основанием для отказа в предоставлении пособия по временной нетрудоспособности является период временной нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, признанном необоснованным.
По каким основаниям работодатели могут отказать в выплате больничных
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Пенсионный фонд в Луганской области объясняет, по каким основаниям работодатели могут отказать в выплате больничных.

Пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется за период пребывания застрахованного лица в отпуске без сохранения заработной платы, творческого отпуска, дополнительного отпуска по учебе.

Подчеркиваем, что основанием для отказа в предоставлении пособия по временной нетрудоспособности является период временной нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, признанном необоснованным.

Также отмечаем, что пособие по временной нетрудоспособности не предоставляется в случае:

  • получение застрахованным лицом травмы или ее заболевания при совершении им уголовного преступления;
  • умышленное причинение вреда своему здоровью с целью уклонения от работы или других обязанностей или симуляции болезни;
  • нахождение под арестом и за время проведения судебно-медицинской экспертизы;
  • принудительного лечения, назначенного по судебному решению.

Одновременно сообщаем, что основанием для отказа в оказании пособия по временной нетрудоспособности является временная нетрудоспособность в связи с заболеванием или травмой, которые произошли в результате алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением.

Обращаем внимание, что застрахованные лица, которые в период получения пособия по временной нетрудоспособности нарушают режим, установленный врачом, не выполняют инструкций, рекомендаций специалистов по реабилитации, необходимых для предоставления реабилитационной помощи в соответствии с индивидуальным реабилитационным планом. миссией, теряют право на такую ​​помощь со дня допущения нарушения на срок, устанавливаемый решением органа, назначающего пособие по временной нетрудоспособности.

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